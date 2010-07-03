Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ. В среду, 17 июля, российская спортсменка завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе на чемпионате мира в Кванджу. Это 20-я по счету золотая медаль для Ромашиной на чемпионатах мира.
По числу золота Ромашина опередила другую пятикратную олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко.
Спортсменка не исключает, что останется в синхронном плавании после Олимпиады в Токио. Об этом 29-летняя спортсменка заявила после взятия рекордной золотой медали.
"Татьяна Евгеньевна (Данченко, тренер синхронистки. – Прим. ред.) почти на полном серьезе мне сказала, что надо отплавать Олимпиаду. Дальше, по договоренности с мужем, я возвращаюсь в семью, рожаю второго ребенка и возвращаюсь заново", – рассказала Ромашина журналистам, передает ТАСС.
После Олимпийских игр 2016 года синхронистка взяла паузу в связи с рождением ребенка. Два года назад она попробовала себя в роли тренера. Потом она возобновила спортивную карьеру.
В четверг, 18 июля, состоится произвольная программа дуэтов. Ромашина выступает в паре со Светланой Колесниченко.
В 2018 году Светлана Ромашина была послом Москвы на чемпионате мира по футболу.
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