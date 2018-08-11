Новые спортивные объекты в Москве положительно сказываются на развитии спорта – Киселева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Строительство новых спортивных объектов положительно сказывается на развитии спорта в Москве, сообщила российская синхронистка Мария Киселева в ходе открытой тренировки, которую она провела для всех желающих на летней эстраде сада "Эрмитаж".

По ее словам, Москва действительно изменилась за последнее время. Об этом говорят красивые улицы, а также возможность прогуляться практически в любом уголке города. отметила она. Также Киселева указала на большие изменения в области спорта.

"Это невозможно не отметить, поскольку я работаю и живу в этой сфере практически всю свою жизнь. Новые объекты, доступные для жителей как для массового спорта, так и для спорта высших достижений", – сказала спортсменка.

Она добавила, что Москва блестяще справилась с проведением чемпионата мира футболу.

Киселева заявила, что решила присоединиться к общественному движению "За Собянина" из-за положительных изменений облика столицы за последнее время.

Мероприятие организовало общественное движение москвичей "За Собянина".

Инициатором создания общественного движения стала директор благотворительного фонда поддержки хосписов "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.

Официальный запуск сайта движения "За Собянина" состоялся 13 июня.