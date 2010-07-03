Собянин пригласил москвичей на светомузыкальное шоу Смоленского метромоста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин пригласил горожан посетить светомузыкальное шоу, которое показывают на медиафасаде Смоленского метромоста. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр напомнил москвичам, что этой весной Смоленский метромост "украсила уникальная динамическая подсветка", которая "подстраивается под длину светового дня". Кроме того, отметил Собянин, летом по вечерам там также проходит светомузыкальное шоу. "Чтобы его увидеть и услышать, надо встать на набережной, скачать приложение "Смоленский мост" и в 22:00 нажать кнопку "слушать", − рассказал мэр.
Светомузыкальные шоу начали показывать на Смоленском метромосту с 12 июля. Полюбоваться ими москвичи и гости столицы могут ежедневно с 22:00 до 23:00 со Смоленской набережной или с набережной Тараса Шевченко.
Красочное представление разворачивается на 780 квадратных метрах медиафасада моста. Посмотреть шоу можно и под аккомпанемент русской и зарубежной музыки: она доступна в мобильном приложении "Смоленский мост". Плейлист составили так, чтобы ритм песни совпадал с динамикой светового представления.
А в марте 2019 года Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Подсветка сама загорается в сумерках и затухает при восходе. У нее есть три режима: будничный, вечерний и праздничный.
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