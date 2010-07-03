Умная подсветка украсила Смоленский метромост

Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Подсветка сама загорается в сумерках и затухает при восходе. У нее есть три режима: будничный, вечерний и праздничный. 8 марта горожане увидят на мосту поздравление с праздником, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Новинка приспособлена к работе в условиях повышенной вибрации и влажности. Она минимально потребляет электроэнергию. Используемые материалы и оборудование безопасны для работников и окружающей среды: в лампочках нет ртути и других опасных металлов.
Навигации на реке нововведение не помешает. Специалисты предусмотрели установку антислепящих козырьков, отсекающих лишний свет, чтобы яркость не мешала машинистам и пассажирам метро.
Смоленский метромост открыли в 1937 году, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии подземки. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. По будням по нему проходит более 850 поездов.
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