Умная подсветка украсила Смоленский метромост

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подсветка сама загорается в сумерках и затухает при восходе. У нее есть три режима: будничный, вечерний и праздничный. 8 марта горожане увидят на мосту поздравление с праздником, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новинка приспособлена к работе в условиях повышенной вибрации и влажности. Она минимально потребляет электроэнергию. Используемые материалы и оборудование безопасны для работников и окружающей среды: в лампочках нет ртути и других опасных металлов.

Навигации на реке нововведение не помешает. Специалисты предусмотрели установку антислепящих козырьков, отсекающих лишний свет, чтобы яркость не мешала машинистам и пассажирам метро.

Смоленский метромост открыли в 1937 году, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии подземки. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. По будням по нему проходит более 850 поездов.