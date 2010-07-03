Гонки на шлюпках впервые пройдут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице впервые состоятся гонки на шлюпках. Соревнования состоятся 27 июля на берегу Химкинского водохранилища.

Мероприятие проведет Городской детский морской центр имени Петра Великого в честь Дня Военно-морского флота, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гребцам предстоит пройти дистанцию длиной один километр. Участники будут соревноваться в скорости и слаженности работы в команде на легкой шлюпке с шестью веслами Ял-6.

Команда должна состоять из семи человек. В гонке могут принять участие все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

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