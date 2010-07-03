Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Музыку к фильму "Все будет хорошо 2" могут написать Баста, Oxxxymiron или Меладзе. Картину снимет режиссер Дмитрий Астрахан. Об этом он сообщил во время очной защиты проектов кинокомпаний, которые не входят в число лидеров российского кинопроизводства.

Режиссер признался, что хочет сделать "абсолютный шлягер, комедийную мелодраму на очень серьезную тему: не в деньгах счастье". По словам Астрахана, в основе сюжета – история со множеством комедийных ситуаций, написанная Олегом Даниловым. "Много неожиданных поворотов, эксцентричных проявлений героев, которые надо ярко, сочно сыграть", – цитирует режиссера Агентство "Москва". Он отметил, что рассчитывает на "абсолютно звездный" актерский состав.

"Важный аспект – это музыкальный ряд", – добавил Астрахан. "Хотелось бы взять известного современного композитора, певца, который напишет три–четыре песни для фильма, например, Баста, Oxxxymiron, кто-то из команды Тимати", – рассказал режиссер. Он также не исключил, что может позвать "наоборот, кого-нибудь из мелодистов, как Меладзе".

Фильм Дмитрия Астрахана "Все будет хорошо" вышел на экраны в 1995 году. В нем сыграли Александр Збруев, Михаил Ульянов, Анатолий Журавлев, а также Ирина Мазуркевич и Марк Горонок.