Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Русское поле" в "Коломенском"

Более 150 тысяч человек посетили фестиваль славянского искусства "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этом году праздник прошел в восьмой раз. В нем участвовали свыше двух тысяч человек из 59 регионов России и Белоруссии. Фестиваль открылся с театрализованного шествия военных оркестров, сказочных персонажей и творческих коллективов.
Затем появился символ "Русского поля" – восьмиметровая жар-птица, а большой русский хор исполнил гимн.
На мероприятии работало 10 площадок, на которых можно было попробовать вареники, окрошку и другие блюда национальной кухни, поучаствовать в квесте, покататься на каруселях, научиться печь хлеб и так далее.
На сцене же выступили "Хор Турецкого" и арт-группа "Soprano Турецкого", хор Сретенского монастыря, белорусский ансамбль "Песняры", Руслан Алехно, Анастасия Спиридонова, Родион Газманов, Академический хор русской песни, Сводный военный духовой оркестр и другие исполнители.
Ранее Сергей Собянин назвал фестиваль "Русское поле" одним из лучших мест, "чтобы погрузиться в славянское искусство".
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