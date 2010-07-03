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08:07

Более 150 тысяч человек посетили фестиваль "Русское поле" в "Коломенском"

культура фестивали

08:07

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Фото: mos.ru

Более 150 тысяч человек посетили фестиваль славянского искусства "Русское поле" в музее-заповеднике "Коломенское", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году праздник прошел в восьмой раз. В нем участвовали свыше двух тысяч человек из 59 регионов России и Белоруссии. Фестиваль открылся с театрализованного шествия военных оркестров, сказочных персонажей и творческих коллективов.

Затем появился символ "Русского поля" – восьмиметровая жар-птица, а большой русский хор исполнил гимн.

На мероприятии работало 10 площадок, на которых можно было попробовать вареники, окрошку и другие блюда национальной кухни, поучаствовать в квесте, покататься на каруселях, научиться печь хлеб и так далее.

На сцене же выступили "Хор Турецкого" и арт-группа "Soprano Турецкого", хор Сретенского монастыря, белорусский ансамбль "Песняры", Руслан Алехно, Анастасия Спиридонова, Родион Газманов, Академический хор русской песни, Сводный военный духовой оркестр и другие исполнители.

Ранее Сергей Собянин назвал фестиваль "Русское поле" одним из лучших мест, "чтобы погрузиться в славянское искусство".

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культура фестивали

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