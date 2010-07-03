Собянин пригласил горожан на фестиваль "Русское поле"

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле" 20 июля в музей-заповедник "Коломенское". Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр назвал фестиваль "Русское поле" одним из лучших мест, "чтобы погрузиться в славянское искусство". Гости смогут "посмотреть на традиционные промыслы, постановки, красивые костюмы и послушать народную музыку", рассказал Собянин. Он также отметил, что в этом году на фестивале выступят хор Сретенского монастыря и "Хор Турецкого". "Приезжайте в Коломенское 20 июля", – обратился мэр к горожанам.
Гости фестиваля смогут побывать на десяти площадках, где мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этномаршрутами по России, а гончары и кузнецы проведут мастер-классы. Кроме того, все желающие примут участие в древнерусских играх.
На "Ярмарочной площади" можно будет окунуться в атмосферу народной ярмарки. На "Музыкальном подворье" мастера народного промысла покажут традиционные инструменты: свирели, саамские бубны, сопилки, рожки, гусли и балалайки. Здесь же выступят духовые оркестры. На "Поляне сказок" весь день будут показывать яркие постановки по мотивам народных сказок, а в зоне "Сытного двора" предложат попробовать кухню народов России, расскажут о русском гостеприимстве и научат выпекать хлеб.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.