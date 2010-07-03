Собянин пригласил горожан на фестиваль "Русское поле"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Русское поле" 20 июля в музей-заповедник "Коломенское". Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр назвал фестиваль "Русское поле" одним из лучших мест, "чтобы погрузиться в славянское искусство". Гости смогут "посмотреть на традиционные промыслы, постановки, красивые костюмы и послушать народную музыку", рассказал Собянин. Он также отметил, что в этом году на фестивале выступят хор Сретенского монастыря и "Хор Турецкого". "Приезжайте в Коломенское 20 июля", – обратился мэр к горожанам.

Гости фестиваля смогут побывать на десяти площадках, где мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этномаршрутами по России, а гончары и кузнецы проведут мастер-классы. Кроме того, все желающие примут участие в древнерусских играх.

На "Ярмарочной площади" можно будет окунуться в атмосферу народной ярмарки. На "Музыкальном подворье" мастера народного промысла покажут традиционные инструменты: свирели, саамские бубны, сопилки, рожки, гусли и балалайки. Здесь же выступят духовые оркестры. На "Поляне сказок" весь день будут показывать яркие постановки по мотивам народных сказок, а в зоне "Сытного двора" предложат попробовать кухню народов России, расскажут о русском гостеприимстве и научат выпекать хлеб.