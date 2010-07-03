Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на выставку исторических фото ВДНХ

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города на выставку исторических фото ВДНХ в Главном архивном управлении столицы. Мэр отметил, что выставка открывается в четверг, 18 июля.

"Особый интерес – к снимкам мастера фотодокументалистики Бориса Игнатовича. 80 лет назад он снимал павильоны, некоторые из которых были перестроены или утрачены. Так что это документ эпохи", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что на выставке также представлены снимки 1954 года, после первой реставрации комплекса, и ностальгические снимки конца советской эпохи.

Выставка будет проходить по адресу: улица Профсоюзная, дом 82.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Карелия" на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная влиянию выставки на советское и российское искусство. Открытие запланировано на 31 июля. Посетить выставку можно будет до 12 января 2020 года. Кураторы подготовили для гостей графические работы Валерия и Натальи Черкашиных, панно художника Алексея Беляева-Гинтовта, на котором ВДНХ представляется в образе Атлантиды. Выставлены работы художников Антона Чумака и Егора Кошелева, фотографии Игоря Мухина.

