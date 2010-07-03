На матче по пляжному регби в Москве произошла драка

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Потасовка между спортсменами произошла во время матча чемпионата России по пляжному регби.

"Драка произошла в ходе матча между московским клубом "Слава" и сборной Дагестана. Один из игроков команды их соперников бросил в лицо регбиста "Славы" щепотку песка. После этого началась драка с участием регбистов обеих команд", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Игроков разняли тренеры и администраторы команд. Никто не пострадал. В результате драки судьи были вынуждены остановить игру при счете 5:5.

Центр пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе, где произошел инцидент, – крупнейший специализированный комплекс России. Ежегодно он принимает международные соревнования.

Пляжное регби – молодой вид спорта. В России пляжное регби официально признали отдельной дисциплиной в 2015 году. Ежегодно проводятся национальный чемпионат и Кубок России по пляжному регби, а также различные соревнования. В 2018 году сборной России впервые в истории удалось завоевать золотые медали одновременно и в женском, и в мужском турнирах.

