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10:27

Басте и Дудю предложили пропагандировать здоровое питание

общество еда

10:27

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Госдуме предложили рэперу Басте (Василию Вакуленко) и журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю рассказать россиянам о пользе здорового питания. Такую инициативу озвучил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР).

Он отметил, что несколько лет назад велась активная антипропаганда курения, в которой также участвовали многие известные люди. Аналогичную кампанию нужно организовать и за здоровое питание, передает слова Натарова Агентство "Москва".

Натаров заявил, что это должны быть граждане, которые вызывают доверие у россиян. Если говорить о блогерах, то тем, к кому прислушивается молодежь, является сегодня Дудь, отметил глава комитета.

Также он высказался в пользу участия в кампании как можно большего количества представителей интернет-сообщества и не исключил привлечение рэперов к акции. Если, например, Баста обратится к своей аудитории, это сработает.

Натаров добавил, что рэперы и блогеры могут сняться в социальных роликах или лично обратиться к публике от себя.

Накануне Дудь на своем YouTube-канале выпустил интервью с Дмитрием Киселевым. Одним из самых ярких моментов разговора оказались вопросы о деньгах.

общество еда

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