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Новости

13 ноября 2019, 10:15

Общество

Бывшему полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Бывшему полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

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Бывшему полковнику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению. Причем сделали это на основании оперативной информации ФСБ. Об этом стало известно от адвоката Захарченко. Правда, по ее словам, за те три года, что ее подзащитный провел в СИЗО, он даже ни разу замечаний не получал.

Тем не менее, теперь в личном деле появится особая запись, а на одежде – красная метка. Его обяжут каждый час отмечаться у надзирателя. Захарченко сидит за взятки. Суд установил, что он брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки. При обыске у него нашли более восьми миллиардов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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