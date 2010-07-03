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Москва 24

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Происшествия

12:07

СК возбудил дело о халатности после издевательств над детьми в Москве

происшествия дети

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства, которые должны были исследовать условия жизни детей, пострадавших от рук приемной матери, сообщает пресс-служба СК России по Москве.

О противоправных действиях 61-летней Ирины Гончаровой в отношении троих приемных детей стало известно из сообщений СМИ. На их основе следователи провели доследственную проверку и установили, что находящиеся под ее опекой дети не получают должного воспитания и подвергаются насилию.

Чтобы избежать ответственности, женщина попыталась скрыться от органов следствия, в связи с чем ее объявили в розыск. Задержать ее удалось благодаря одной из телепередач, куда женщину пригласили на съемки в качестве гостя. Фигурантке уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря.

Также следствие установило, что в истязании детей участвовал сожитель обвиняемой, который проживал с ними в квартире. По ходатайству следствия мужчина 1962 года рождения также заключен под стражу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором москвичка бьет сына бутылкой по голове. Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Она и заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.

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