СК завел дело на подозреваемую в истязании троих детей женщину-опекуна

31 октября, 21:28
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Следователи возбудили уголовное дело об истязании москвичкой трех опекаемых ею детей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.
В ходе следственной проверки было установлено, что находящиеся под опекой 61-летней женщины дети не получают должного ухода и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.
"Во избежание привлечения к уголовной ответственности женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с опекаемыми малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск", – говорится в сообщении.
О местонахождении женщины с детьми стало известно благодаря телепередаче, куда ее пригласили на съемки. Подозреваемую задержали в съемочном павильоне и доставили к следователю. По ее словам, сотрудники программы намеренно ее укрывали от правоохранительных органов.
Детей у женщины было принято изъять и передать органам опеки. В ближайшее время следствие предъявит задержанной обвинение в совершении преступления по статье "Истязание". После этого в отношении женщины будет избрана мера пресечения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного главка ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела. Также он поручил оперативно разобраться в нарушении прав детей и дать оценку всем связанным с этим обстоятельствам.
Москвичка обвинила приемную мать в издевательствах над детьми
Ранее Следственный комитет заинтересовался женщиной, которую заподозрили в издевательствах над приемным ребенком. Видео, на котором москвичка бьет сына бутылкой по голове, появилось в Сети. Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Она и заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.
Московскую семью проверят специалисты социальной службы. В ведомстве уже инициировали передачу материалов для оценки действий женщины.
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