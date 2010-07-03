СК завел дело на подозреваемую в истязании троих детей женщину-опекуна

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Следователи возбудили уголовное дело об истязании москвичкой трех опекаемых ею детей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

В ходе следственной проверки было установлено, что находящиеся под опекой 61-летней женщины дети не получают должного ухода и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

"Во избежание привлечения к уголовной ответственности женщина попыталась скрыться от органов следствия вместе с опекаемыми малолетними детьми, в связи с чем была объявлена в розыск", – говорится в сообщении.

О местонахождении женщины с детьми стало известно благодаря телепередаче, куда ее пригласили на съемки. Подозреваемую задержали в съемочном павильоне и доставили к следователю. По ее словам, сотрудники программы намеренно ее укрывали от правоохранительных органов.

Детей у женщины было принято изъять и передать органам опеки. В ближайшее время следствие предъявит задержанной обвинение в совершении преступления по статье "Истязание". После этого в отношении женщины будет избрана мера пресечения.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного главка ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела. Также он поручил оперативно разобраться в нарушении прав детей и дать оценку всем связанным с этим обстоятельствам.

Москвичка обвинила приемную мать в издевательствах над детьми

Ранее Следственный комитет заинтересовался женщиной, которую заподозрили в издевательствах над приемным ребенком. Видео, на котором москвичка бьет сына бутылкой по голове, появилось в Сети. Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Она и заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.

Московскую семью проверят специалисты социальной службы. В ведомстве уже инициировали передачу материалов для оценки действий женщины.

