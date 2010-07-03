"Грозилась отравить ребенка". Женщина-опекун – о конфликте с дочерью и избиении детей

19:42
Ирина Гончарова, которую заподозрили в издевательствах над приемным ребенком, рассказала свою версию произошедшего. Она поделилась, что детей своих никогда не скрывала и не била, передает телеканал Москва 24.
"Детей своих не бью, не скрываю их, их не научишь, они проходили психологические комиссии", – рассказала Гончарова.
Женщина поделилась, что опубликованный дочерью ролик в Сети стал следствием того, что женщина выписывает ее из квартиры, добавив, что на дочь заводят уголовное дело.
При этом Гончарова отметила, что конфликт с дочерью у нее случался и ранее, вспомнив историю, произошедшую год назад. По ее словам, тогда она подала заявление в полицию, однако ей пришлось его забрать, поскольку дочь грозилась, что отравит своего ребенка.
Женщина также показала условия проживания своей семьи. Во время осмотра квартиры ее дочка показала свои игрушки, показала свое место для игр и рассказала о своей любимой игрушке.
Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Из короткого ролика можно сделать вывод, что таким образом она наказывает мальчика за воровство. Приемная дочь заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.
В СМИ пишут, что автор компрометирующего ролика Анна уже заявила о том, что у нее есть и другие похожие записи.
Московскую семью проверят специалисты социальной службы. Женщиной также заинтересовались в Следственном комитете. В ведомстве уже инициировали передачу материалов для оценки действий женщины.
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