Суд арестовал опекуна троих детей после видео с издевательствами

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Симоновский районный суд отправил в СИЗО до конца декабря Ирину Гончарову, которую заподозрили в издевательствах над приемным ребенком, передает телеканал Москва 24.

В ходе следственной проверки было установлено, что находящиеся под опекой 61-летней женщины дети не получают должного ухода и подвергаются физическому насилию.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности женщина пыталась скрыться от следствия, в связи с чем была объявлена в розыск.

О местонахождении женщины с детьми стало известно благодаря телепередаче, куда ее пригласили на съемки. Подозреваемую задержали в съемочном павильоне и доставили к следователю. По ее словам, сотрудники программы намеренно ее укрывали от правоохранительных органов.

Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела об истязании. Детей у женщины было принято изъять и передать органам опеки.

Ранее в Сети появилось видео, на котором москвичка бьет сына бутылкой по голове. Видео в интернете опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Она и заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.

