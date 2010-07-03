Приемная дочь Ирины Гончаровой рассказала об отношениях в семье

Приемная дочь Ирины Гончаровой рассказала про отношения в семье

С детьми, которых, предположительно, избивала приемная мать, работают психологи. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала старшая приемная дочь Ирины Гончаровой. Анна Королева считает, что опекун была финансово заинтересована в том, чтобы дети жили у нее.

"На видео она ругает Кирилла за то, что он взял конфету, которые она покупала, ставила на стол, но при этом их нельзя было трогать. Если ты взял конфетку – ты своровал. Она играла в игру во "ВКонтакте", тратила деньги на себя. У нее хорошая машина, одежды очень много – туфли, сумки и всего полно", – рассказала девушка.

По ее словам, дети сейчас находятся в реабилитационном центре, с ними работают психологи. Анна надеется, что на следующей неделе ей уже можно будет с ними встретиться и поговорить.

Гончарову и ее сожителя, которого тоже подозревают в издевательствах, арестовали после того, как в Сети появилось видео издевательств и побоев. Сама Ирина Гончарова говорит, что это клевета.

Чтобы избежать ответственности, женщина попыталась скрыться от органов следствия, в связи с чем ее объявили в розыск. Задержать ее удалось благодаря одной из телепередач, куда женщину пригласили на съемки в качестве гостя.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства, которые должны были исследовать условия жизни детей, пострадавших от рук приемной матери.