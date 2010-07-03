Приемная дочь Ирины Гончаровой рассказала об отношениях в семье

15:52
Приемная дочь Ирины Гончаровой рассказала про отношения в семье
С детьми, которых, предположительно, избивала приемная мать, работают психологи. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала старшая приемная дочь Ирины Гончаровой. Анна Королева считает, что опекун была финансово заинтересована в том, чтобы дети жили у нее.
"На видео она ругает Кирилла за то, что он взял конфету, которые она покупала, ставила на стол, но при этом их нельзя было трогать. Если ты взял конфетку – ты своровал. Она играла в игру во "ВКонтакте", тратила деньги на себя. У нее хорошая машина, одежды очень много – туфли, сумки и всего полно", – рассказала девушка.
По ее словам, дети сейчас находятся в реабилитационном центре, с ними работают психологи. Анна надеется, что на следующей неделе ей уже можно будет с ними встретиться и поговорить.
Гончарову и ее сожителя, которого тоже подозревают в издевательствах, арестовали после того, как в Сети появилось видео издевательств и побоев. Сама Ирина Гончарова говорит, что это клевета.
Чтобы избежать ответственности, женщина попыталась скрыться от органов следствия, в связи с чем ее объявили в розыск. Задержать ее удалось благодаря одной из телепередач, куда женщину пригласили на съемки в качестве гостя.
Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства, которые должны были исследовать условия жизни детей, пострадавших от рук приемной матери.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: