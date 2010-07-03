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Общество

12 ноября, 21:25

Синоптики рассказали, какая погода придет в Москву в среду

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 13 ноября, в столицу придет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, в ночные часы местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью в мегаполисе – -1... +1 градуса, по области – от -2 до +3. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможных заморозков в ЦОДД призвали водителей к осторожности на дорогах. "Это не тот день, когда стоит гордиться умением "пройти в миллиметре". Если только пешком и в московском метро", – высказались в ведомстве.

Из-за тумана в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

Ранее метеорологи предупредили, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.

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