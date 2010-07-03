Россиянам назвали пять повышающих риск смерти факторов

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Ученые перечислили факторы, которые повышают риск смерти человека. Об этом сообщает РИА Новости.

К рискам, повышающим смертность, ученые отнесли плохое питание, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха. Для последнего из факторов характерно влияние на демографию, снижение производительности труда и средней продолжительности жизни.

Росгидромет ранее выяснил, какой город России можно считать самым пыльным. Исследование показало, что в Махачкале средний уровень запыленности превышает норму – а именно 4,1 предельно допустимых концентраций.