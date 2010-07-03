Экологи прокомментировали процесс изменения климата

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Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов сообщил Москве 24, что процесс изменения климата повернуть назад нельзя, но можно замедлить. Так он прокомментировал предупреждение ученых о "невыразимых страданиях", связанных с экологией.
"Человек вносит свой негативный вклад в выброс парникового газа, это не только углекислый газ, но еще и водяной пар, метан. С повышением температуры оттаивает вечная мерзлота, оттаивают замерзшие болота и увеличивается природная миссия, то есть выброс природного метана в атмосферу, помимо того, что выделяется с вулканическим пеплом, горением лесом. Это еще один серьезные источник, который только ускорит увеличение температуры", – объясняет Пукалов.
Эксперт напомнил о том, что в Москве впервые в мае прошлого года была зафиксирована скорость ветра 30 метров в секунду, которая характерна для Камчатки и Дальнего Востока, но не для столицы.
"Говорить о каких-то страшных катаклизмах я бы не хотел. Но подтопление прибрежных морских территорий, безусловно, будет. Уровень мирового океана поднимется. Не катастрофично. Не так, чтобы люди не успели спастись", – говорит эколог.
По мнению Пукалова, усилятся ураганы, увеличится количество наводнений. Он отметил, что в Москве следует принимать меры для укрепления конструкций.
Другой точки зрения придерживается заслуженный эколог России Андрей Пешков. По мнению эксперта, если происходит эволюционное изменение климата, "логичное и запрограммированное" природой, то это значит, что Земля живет.
Ранее сообщалось, что более 11 тысяч ученых со всего мира высказали предупреждение о "невыразимых страданиях", которые станут следствием изменения климата, если человечество не обратит должного внимания на проблему. По их мнению, политики не способны принять меры.
"Вечер": глобальное потепление
Специалисты назвали шесть ключевых проблем, которые надо решить, чтобы предотвратить самые катастрофические сценарии. Среди них замена ископаемого топлива, сокращение выбросов в атмосферу, таких как метан и сажа, потребление меньшего количества мяса.
Также они перечислили восстановление и защиту экосистемы, создание безуглеродной экономики и стабилизацию роста населения с помощью инвестирования в услуги по планированию семьи.
Больше половины опрошенных россиян (61 процент) считают, что экологическим проблемам в мире уделяют слишком мало внимания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Как выяснили социологи, каждый второй участник опроса оценил текущую экологическую ситуацию как плохую, чуть больше трети опрошенных посчитали ее удовлетворительной. Только четыре процента респондентов уверены, что с экологической обстановкой в мире сейчас все хорошо.
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