Росгидромет назвал самый пыльный город России

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Самым пыльным городом России Росгидромет назвал Махачкалу. Средний уровень запыленности превышает норму минимум в четыре раза. Об этом сказано в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", передает РИА Новости.

В Махачкале зафиксировано 4,1 предельно допустимых концентраций (ПДК). В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2–3 ПДК.

Средний уровень запыленности в российских городах ниже нормативных значений. Средняя концентрация взвешенных веществ превышает 1 ПДК в 52 городах из 223 обследованных. 2 ПДК зафиксировано в пяти городах.

Максимальные разовые показатели запыленности отмечаются в Киришах (Ленинградская область) и Томске. Там норматив превышен в восемь раз.

За прошедшие пять лет концентрации взвешенных частиц снизились более чем на 30% в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске. Более чем на 50% уровень концентрации взвешенных частиц за это время повысился в Губахе, Елизове, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Пскове, Твери и Якутске.

Пыль или взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Твердые частицы при вдохе влияют на респираторный тракт и на другие органы из-за токсического воздействия компонентов.

В июле этого года сообщалось, что в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом сократились на 21,3%.

