Норматив по взвешенным частицам в Красноярске превышен

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Гигиенический норматив по содержанию взвешенных частиц в атмосфере Красноярска превышен в 1,6 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора Красноярского края.

В регионе сейчас бушуют лесные пожары.

"По результатам исследований 13 июля превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракции РМ10, аммиака, сероводорода в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раз", – сказано в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в ряде районов и городов Красноярского края замечен смог. Причиной задымления являются лесные пожары. При этом действующих лесных пожаров вблизи населенных пунктов не зафиксировано.

Региональный Минлесхоз заявил, что утром 14 июля в Красноярском крае действует 80 лесных пожаров на площади 270 тысяч гектаров. Большая часть зафиксирована в труднодоступных территориях Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов.

Населенным пунктам ничего не угрожает. На севере края для борьбы с лесными пожарами организована масштабная группировка сил. Задействовано более 1300 человек и 140 единиц техники.

С начала недели в регионе было ликвидировано более 40 лесных пожаров на площади более 44 тысяч гектаров.

