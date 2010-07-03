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16:02

Выбросы вредных веществ в атмосферу за 9 лет сократились в столице на 21%

мэр Москвы Сергей Собянин город экология

16:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2010 годом сократились на 21,3%, сообщил Сергей Собянин.

"Концентрация многих загрязняющих веществ уменьшилась в разы", – написал мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что главным загрязнителем городского воздуха является автомобиль, на долю которого приходится более 90% общего объема выбросов. За девять лет снижение автомобильных выбросов составило 21,8%, а сами выбросы содержат меньше вредных веществ.

"Например, концентрация мелких взвешенных частиц сократилась в 1,8 раза, диоксида серы – в 1,3 раза", – сообщил мэр.

Собянин пояснил, что Москва стала первой в российских регионах, где запретили продажу топлива ниже экологического стандарта "Евро-5". Также в мегаполис ограничен въезд и передвижение по городу грузовиков с двигателями низких экологических классов.

Также мэр напомнил, что в столице появились экологичные электробусы.

"Жесткие экологические требования установлены и в отношении коммунальной техники, используемой в городском хозяйстве Москвы", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что на Московском урбанистическом форуме, который проходит с 4 по 7 июля, Сергей Собянин и гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта в Москве. Мэр отметил, что это соглашение позволит в будущем сделать московский воздух еще чище.

Пользоваться станциями смогут как владельцы электромобилей, так и пользователи электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов. Если инфраструктура будет развита, на электротягу смогут перевести часть коммунальной техники.

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