Столичный аэропорт Шереметьево продолжит работать с ограничениями до 18:00 6 мая. После этого сгоревший накануне самолет уберут и откроют вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Лайнер компании "Аэрофлот" вылетел в Мурманск вечером 5 мая, но вскоре вернулся и загорелся при экстренной посадке. По предварительным данным, у самолета отказала автоматика из-за удара молнии. В катастрофе погиб 41 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.