06 мая 2019, 14:15

Происшествия

Аэропорт Шереметьево продолжит работать с ограничениями до 18:00

Трое членов экипажа сгоревшего самолета находятся в состоянии шока

Семьи жертв и пострадавших получат материальную компенсацию

Стюард до последнего пытался помочь пассажирам горящего Sukhoi Superjet 100

В каком состоянии находятся пострадавшие при ЧП в Шереметьеве

Собянин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе в Шереметьево

Следователи назвали версию причины катастрофы в Шереметьеве

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьеве

"Песни нашего кино": Алла Пугачева

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Столичный аэропорт Шереметьево продолжит работать с ограничениями до 18:00 6 мая. После этого сгоревший накануне самолет уберут и откроют вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Лайнер компании "Аэрофлот" вылетел в Мурманск вечером 5 мая, но вскоре вернулся и загорелся при экстренной посадке. По предварительным данным, у самолета отказала автоматика из-за удара молнии. В катастрофе погиб 41 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

видео транспорт происшествия пожар

