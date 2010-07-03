Сгоревший Superjet уберут с ВПП после 18:00

Столичный аэропорт Шереметьево продолжит работать с ограничениями до 18:00 6 мая. После этого сгоревший накануне самолет уберут и откроют вторую взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что ограничения продлили из-за следственных действий. В аэропорту подчеркнули, что сообщают пассажирам обо всех изменениях графика.
"Аэропорт Шереметьево приносит извинения пассажирам и гостям за вынужденные временные неудобства и делает все возможное для скорейшего возвращения в штатный режим работы", – цитирует представителей аэродрома Агентство "Москва".
Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск, со второй попытки совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. После приземления лайнер загорелся, а люди самостоятельно эвакуировались по надувным трапам.
Сначала спасатели говорили об одном погибшем, затем число жертв увеличилось до 13. Вскоре СК заявил о 13 погибших, а позже уточнил данные, объявив, что из 78 человек на борту выжили только 37. В свою очередь "Аэрофлот" опубликовал список выживших, состоящий из 33 имен.
После трагедии следователи завели уголовное дело и допросили участников событий. Они также назвали основные версии катастрофы, среди которых была и техническая неисправность лайнера.
Уже начаты внеплановые проверки, в ближайшее время проведут необходимые экспертизы. Пока аэропорт Шереметьево работает с одной взлетно-посадочной полосой.
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