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12:32

Сгоревший самолет уберут с полосы Шереметьева до конца дня

происшествия пожар

12:32

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Фото: ТАСС/Федор Малинин

В течение дня в аэропорту Шереметьево могут открыть вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает Агентство "Москва".

Глава Минтранса уточнил, что сейчас на полосе и на воздушном судне работает МАК. Специалисты должны завершить мероприятия в ближайшее время.

"Мы ждем разрешения, чтобы специальные средства могли транспортировать воздушное судно с рулежной дорожки", – пояснил Дитрих.

Пока что аэродром работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой.

По словам министра, полыхавший самолет потушили за 18 минут после его приземления. А первые пожарные прибыли к лайнеру спустя минуту после посадки.

"В течение шести минут прибыли дополнительные подразделения пожарных. За 18 минут огонь был полностью потушен", – сказал руководитель Минтранса.

Трагедия произошла вечером 5 мая. Сразу после посадки, удавшейся со второй попытки, самолет загорелся.

По данным СК, из 78 находившихся на борту выжили только 37 человек. Позже "Аэрофлот" опубликовал список тех, кто уцелел в авиакатастрофе. В нем 33 имени.

Жертвами ЧП стал 41 человек, из них – 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур.

Следователи завели уголовное дело и назвали основные версии произошедшего. Вскоре они назначат необходимые экспертизы.

Тела всех погибших уже извлекли из самолета и отправили на опознание.

В аэропорту Шереметьево работает центр психологической помощи

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Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия пожар

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