Аэропорт Шереметьево работает с одной ВПП после катастрофы

После катастрофы с самолетом SSJ-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, столичный аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Трагедия произошла вечером 5 мая. Лайнер вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за проблем на борту. Посадить самолет экипажу удалось только со второй попытки. После приземления воздушное судно загорелось.
Часть пассажиров сумели эвакуироваться по надувным трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Позже СК заявил, что выжили 37 человек из 78, а "Аэрофлот" опубликовал список выживших, состоящий из 33 имен.
Следователи завели уголовное дело, начаты внеплановые проверки. По данным СК, причиной случившегося могли стать недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.
Большинство погибших, включая бортпроводника, были жителями Мурманской области. В регионе объявили трехдневный траур.
Тела жертв катастрофы уже извлекли из самолета и отправили на опознание.
В Шереметьеве отменили часть рейсов после авиакатастрофы
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.