Аэропорт Шереметьево работает с одной ВПП после катастрофы

Фото: Снимок с видео СК РФ

После катастрофы с самолетом SSJ-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, столичный аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Трагедия произошла вечером 5 мая. Лайнер вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за проблем на борту. Посадить самолет экипажу удалось только со второй попытки. После приземления воздушное судно загорелось.

Часть пассажиров сумели эвакуироваться по надувным трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Позже СК заявил, что выжили 37 человек из 78, а "Аэрофлот" опубликовал список выживших, состоящий из 33 имен.

Следователи завели уголовное дело, начаты внеплановые проверки. По данным СК, причиной случившегося могли стать недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Большинство погибших, включая бортпроводника, были жителями Мурманской области. В регионе объявили трехдневный траур.

Тела жертв катастрофы уже извлекли из самолета и отправили на опознание.

