Пассажиров Шереметьева предупредили о возможной корректировке расписания

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Столичный аэропорт Шереметьево, где при пожаре в самолете "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек, предупредил пассажиров о возможной корректировке расписания, передает РИА Новости.

Сейчас воздушная гавань по-прежнему работает с ограничениями. Открыта только одна взлетно-посадочная полоса.

Вечером 5 мая самолет со второй попытки совершил аварийную посадку. После приземления лайнер загорелся, люди начали спускаться по надувным трапам.

Сперва говорилось об одном погибшем, однако число жертв быстро увеличилось до 13. Затем СК объявил, что из 78 находившихся на борту выжили только 37 человек. Позже "Аэрофлот" обнародовал список выживших, в который вошли 33 имени.

Большинство жертв – жители Мурманской области. Оттуда же был и бортпроводник, гибель которого уже подтвердили в Минтрансе. В регионе объявлен трехдневный траур.

После случившегося возбуждено уголовное дело, начаты внеплановые проверки. Следователи допрашивают пострадавших и очевидцев ЧП. Объявлены основные версии трагедии.

Тела жертв извлекли из выгоревшего самолета. Их отправили на опознание.

