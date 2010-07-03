Пассажиров Шереметьева предупредили о возможной корректировке расписания

Столичный аэропорт Шереметьево, где при пожаре в самолете "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек, предупредил пассажиров о возможной корректировке расписания, передает РИА Новости.
Сейчас воздушная гавань по-прежнему работает с ограничениями. Открыта только одна взлетно-посадочная полоса.
Вечером 5 мая самолет со второй попытки совершил аварийную посадку. После приземления лайнер загорелся, люди начали спускаться по надувным трапам.
Сперва говорилось об одном погибшем, однако число жертв быстро увеличилось до 13. Затем СК объявил, что из 78 находившихся на борту выжили только 37 человек. Позже "Аэрофлот" обнародовал список выживших, в который вошли 33 имени.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.