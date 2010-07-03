Кремль не располагает сведениями об общенациональном трауре по трагедии в Шереметьеве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, обсуждается ли вопрос объявления траура на общенациональном уровне по случаю трагедии в Шереметьеве.

"Нет, в настоящий момент я не располагаю информацией о том, чтобы это обсуждалось", – сказал он, передает РИА Новости.

Песков отметил, что Владимир Путин получает всю информацию о произошедшем.



"Прямо и сейчас": трагедия в Шереметьеве

5 мая Superjet-100 вылетел из Шереметьево и должен был отправиться в Мурманск. Через несколько минут на борту возникли проблемы и экипаж решил вернуться на аэродром. Совершить аварийную посадку лайнер смог со второй попытки.

При приземлении самолет загорелся, люди стали эвакуироваться по трапам. Из 78 находившихся на борту выжили 37 человек.

После трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки. В Мурманской области объявили трехдневный траур. Тела погибших извлекли из самолета и отправили на опознание. В качестве основных причин трагедии СК называет недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, а также техническую неисправность.