В Шереметьеве задержано более 80 рейсов

Более 100 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс.Расписание".
В аэропорту Шереметьево задержано 83 рейса. В Домодедове задерживаются 10 рейсов и отменяются 6. Во Внукове задержали и отменили по 2 рейса.
Шереметьево сейчас работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой. Ранее сообщалось, что на месте аварийной посадки Sukhoi SuperJet 100 найдены два черных ящика (речевой и параметрический) в приемлемом состоянии. В ближайшее время их передадут в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки.
Вечером 5 мая в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся самолет "Аэрофлота", вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление СК по расследованию особо важных дел. Пройдут проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.
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