В Шереметьеве задержано более 80 рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Более 100 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс.Расписание".

В аэропорту Шереметьево задержано 83 рейса. В Домодедове задерживаются 10 рейсов и отменяются 6. Во Внукове задержали и отменили по 2 рейса.

Шереметьево сейчас работает в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой. Ранее сообщалось, что на месте аварийной посадки Sukhoi SuperJet 100 найдены два черных ящика (речевой и параметрический) в приемлемом состоянии. В ближайшее время их передадут в Межгосударственный авиационный комитет для расшифровки.

Вечером 5 мая в аэропорт Шереметьево экстренно вернулся самолет "Аэрофлота", вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На борту было 78 человек, 41 из них погиб. Все тела погибших на данный момент извлечены из фюзеляжа.

Среди версий ЧП называлось попадание молнии в самолет, что привело к отказу автоматики. Также рассматривают версии проблемы со связью диспетчеров и кабины пилотов.

По словам очевидцев, самолет тушили около получаса. Первые спасенные пассажиры покидали борт по надувному трапу и убегали от горящего борта. Самолет почти полностью сгорел.

Четверых пострадавших в катастрофе в Шереметьеве доставили в НМИЦ хирургии имени Вишневского. Три пациента находятся в сознании с травмами разной тяжести, четвертый – в тяжелом состоянии.



В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление СК по расследованию особо важных дел. Пройдут проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.