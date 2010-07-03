На месте ЧП в Шереметьеве нашли черные ящики

Фото: телеграм-канал Baza

Два черных ящика (речевой и параметрический), обнаруженные на месте аварийной посадки лайнера Sukhoi SuperJet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, в ближайшее время будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки. Состояние самописцев оценивается как приемлемое.

"Расшифровка может занять от двух недель до месяца", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ходом расследования. Ранее СМИ сообщали, что устройства были установлены в хвостовой части лайнера, они сильно пострадали от огня и жесткой посадки.

Вечером в воскресенье, 5 мая, в Шереметьево экстренно вернулся самолет "Аэрофлота", вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. По данным СК, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб. К настоящему моменту все тела погибших извлечены из фюзеляжа лайнера.

Среди версий ЧП назывались попадание молнии в лайнер, что привело к отказу автоматики, и проблемы со связью между диспетчером и кабиной пилотов. По словам очевидцев, самолет тушили около получаса. Первые спасенные пассажиры покидали борт по надувному трапу, а затем самостоятельно убегали от горящего борта. Самолет после пожара практически полностью уничтожен.

Четверых пострадавших в катастрофе в Шереметьеве доставили в НМИЦ хирургии имени Вишневского. Три пациента находятся в сознании с травмами разной тяжести, четвертый – в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.

