На месте ЧП в Шереметьеве нашли черные ящики

Два черных ящика (речевой и параметрический), обнаруженные на месте аварийной посадки лайнера Sukhoi SuperJet 100 в столичном аэропорту Шереметьево, в ближайшее время будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки. Состояние самописцев оценивается как приемлемое.
"Расшифровка может занять от двух недель до месяца", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ходом расследования. Ранее СМИ сообщали, что устройства были установлены в хвостовой части лайнера, они сильно пострадали от огня и жесткой посадки.
Среди версий ЧП назывались попадание молнии в лайнер, что привело к отказу автоматики, и проблемы со связью между диспетчером и кабиной пилотов. По словам очевидцев, самолет тушили около получаса. Первые спасенные пассажиры покидали борт по надувному трапу, а затем самостоятельно убегали от горящего борта. Самолет после пожара практически полностью уничтожен.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.
В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек
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