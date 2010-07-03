Собянин почтил память погибших при ЧП в Шереметьеве

Сергей Собянин почтил минутой молчания память погибших при ЧП в столичном аэропорту Шереметьево.
"В авиакатастрофе погибли десятки пассажиров, среди них есть и москвичи. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Предлагаю почтить их память минутой молчания", – цитирует Агентство "Москва" мэра, который выступил перед началом парада кадетского движения "Не прервется связь поколений".
Накануне Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр сообщил, что пострадавших в тяжелом состоянии перевозят в НИИ Склифосовского.
Пострадавшие в авиакатастрофе в Шереметьеве доставлены в московские клиники
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 мая. Лайнер вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за проблем на борту. Посадить самолет экипажу удалось только со второй попытки. После приземления воздушное судно загорелось. Часть пассажиров сумела эвакуироваться по надувным трапам.
СК заявил, что выжили 37 человек из 78. Следователи завели уголовное дело, начаты внеплановые проверки.
Большинство погибших, включая бортпроводника, были жителями Мурманской области. На борту лайнера также находились шестеро москвичей. Четыре жителя столицы числятся погибшими. Еще два человека доставлены в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского.
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