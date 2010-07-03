Четверо москвичей погибли при ЧП в Шереметьеве

На борту лайнера SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при аварийной посадке в Шереметьеве, находились шестеро москвичей.
"Среди москвичей, находившихся на борту, – мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, включая одного из пилотов самолета", – цитирует "Интерфакс" источник в авиационной отрасли. Четыре жителя столицы числятся погибшими. Еще два человека доставлены в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского.
Ранее сообщалось, что авиакатастрофа унесла жизни 26 жителей Мурманской области. Такие данные привел врио губернатора региона Андрей Чибис. Среди жертв оказались и двое сотрудников регионального правительства – они работали в министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.
Ранее СК назвал основные версии ЧП. Речь идет о недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, а также технической неисправности. Следователи также не исключают, что всему виной неблагоприятные метеоусловия.
Вечером в воскресенье, 5 мая, Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) для аварийной посадки. В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. После этого началось возгорание в его хвостовой части. СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца. Топилин также дал указание Роструду организовать работу по расследованию катастрофы. По поручению главы министерства Роструд и Фонд социального страхования должны обеспечить выплаты родственникам жертв.
Число жертв в трагедии в Шереметьеве составляет 41 человек
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