Собянин посетил пострадавших в результате ЧП в Шереметьеве

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин навестил пострадавших при пожаре в самолете Москва – Мурманск. Об этом глава города написал в Twitter.

"Проведал в Склифе (Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. – Прим.ред.) пострадавших в аварии самолета. Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров", – отметил мэр.

Саму катастрофу, произошедшую 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево, Собянин назвал ужасной трагедией. Он добавил, что, по предварительным данным, погиб 41 человек, включая троих москвичей.

Самолет "Аэрофлота" со второй попытки совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Люди спустились по надувным трапам. Выживших пассажиров, а также очевидцев случившегося допросили следователи. Возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки.

СК уже назвал основные версии трагедии. Пока что криминалисты все еще находятся на одной из взлетно-посадочных полос аэродрома. До вечера аэропорт будет работать с ограничениями.

Большинство жертв пожара на борту – жители Мурманской области. В регионе объявили трехдневный траур.

Среди погибших был и бортпроводник Максим Моисеев. Его семье выплатят пять миллионов рублей.

Тела жертв уже извлекли из самолета и отправили на опознание. Вскоре назначат необходимые экспертизы.

