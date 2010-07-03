В Минздраве рассказали о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Командир самолета, второй пилот и стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета Sukhoi Superjet 100 госпитализированы в НИИ имени Склифосовского. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Такое заявление сделала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
"В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести", – цитирует Скворцову Агентство "Москва". Министр пояснила, что состояние пострадавших было вызвано, главным образом, "отправлением продуктами горения" и "очень серьезной шоковой реакцией". "Они требуют наблюдения и коррекции", – добавила глава Минздрава.
В воскресенье, 5 мая, борт SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Он совершил аварийную посадку и загорелся. Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту лайнера, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы. В числе погибших – бортпроводник Максим Моисеев, который во время эвакуации пытался открыть дверь для спасения пассажиров в хвостовой части судна.
По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". В Следственном комитете назвали основные версии ЧП в Шереметьеве: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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