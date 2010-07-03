Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:53

В Москве открыли горячие линии после ЧП в Шереметьеве

происшествия пожар транспорт

11:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: снимок с видео СК РФ

В связи с ЧП в Шереметьеве власти столицы запустили горячие линии.

В департамент здравоохранения Москвы можно дозвониться по номеру 8-499-251-83-00, в департамент торговли и услуг – 8-499-610-00-00. В гостиницу "Милан", где размещают родственников погибших и пострадавших, можно обратиться по номеру 8-916-173-37-54, в МЧС России – 8-800-775-17-17.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера SSJ-100 находились шестеро москвичей. Четыре жителя столицы числятся погибшими. Еще два человека доставлены в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского. Авиакатастрофа унесла жизни 26 жителей Мурманской области.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в Шереметьеве. При приземлении самолет загорелся, люди начали эвакуироваться по трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Вскоре СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек. На сайте авиакомпании опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе.

После трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки.

К настоящему моменту тела всех погибших извлекли из самолета.

Число жертв в трагедии в Шереметьеве составляет 41 человек

Читайте также

происшествия пожар транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика