В Москве открыли горячие линии после ЧП в Шереметьеве

Фото: снимок с видео СК РФ

В связи с ЧП в Шереметьеве власти столицы запустили горячие линии.

В департамент здравоохранения Москвы можно дозвониться по номеру 8-499-251-83-00, в департамент торговли и услуг – 8-499-610-00-00. В гостиницу "Милан", где размещают родственников погибших и пострадавших, можно обратиться по номеру 8-916-173-37-54, в МЧС России – 8-800-775-17-17.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера SSJ-100 находились шестеро москвичей. Четыре жителя столицы числятся погибшими. Еще два человека доставлены в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского. Авиакатастрофа унесла жизни 26 жителей Мурманской области.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в Шереметьеве. При приземлении самолет загорелся, люди начали эвакуироваться по трапам. Сперва сообщалось об одном погибшем, затем число жертв выросло до 13. Вскоре СК заявил, что из 78 находившихся на борту выжили лишь 37 человек. На сайте авиакомпании опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе.

После трагедии возбуждено уголовное дело, ведутся внеплановые проверки.

К настоящему моменту тела всех погибших извлекли из самолета.