При пожаре у авиапассажиров есть лишь 90 секунд, чтобы спастись – эксперт

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У пассажиров есть 90 секунд, чтобы покинуть горящий самолет. Такое заявление сделал генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко в интервью "Российской газете".

"Исследователи установили, что при возникновении пожара на самолете у авиапассажиров есть лишь около 90 секунд, чтобы спастись. Не все пассажиры об этом знают. У многих из них в ручной клади на полках находятся важные документы, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, жизненно необходимые лекарства. И в критической ситуации, они, пытаясь спасти все это, упускают драгоценные секунды и погибают", – сказал Мельниченко.

Он добавил, что с собой стоит иметь герметичный пластиковый пакет, куда можно сложить все самое необходимое, а авиакомпаниям нужно раздавать такие пакеты пассажирам при посадке в самолет и собирать их после прибытия.



Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в Шереметьеве. После этого у него загорелись двигатели. Погиб 41 человек.

СК возбудил уголовное дело. Среди основных причин ЧП называются неисправность самолета, неблагоприятные погодные условия, недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и работников, которые проводили техосмотр транспортного средства.