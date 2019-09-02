Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября 2019, 12:15

Общество

В Москве проходят два заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

В Москве проходят два заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

"Погода": какая погода ожидает москвичей в начале сентября

Появилось видео наезда Porsche на детей

В новом учебном году в Москве открылось 35 IT-классов – Собянин

Знаки с ограничением 80 км/ч на участке МКАД убрали

В Филатовской больнице ребенку создали кишечник из собственных тканей

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

"The City": открытие сезона в "Зарядье", "Оно 2" и исторические сады в "Царицыне"

Призывники могут отказаться от отсрочки от службы армии

В московских школах делают ставку на IT-проекты

2 сентября в Москве проходят два закрытых заседания суда над родителями, которые взяли своих детей на несогласованные акции. В Лефортовском суде уточнили, что такой режим выбран, так как дела касаются несовершеннолетних.

Рассматривают дело супругов Проказовых. Они, по данным обвинения, присутствовали на незаконной акции 3 августа с коляской, в которой был их маленький ребенок. А Никулинский суд рассматривает дело семьи Хомских, которые на несанкционированном митинге отдали годовалого сына на руки своему знакомому.

Проказовы в суд не пришли: им необходимо было присутствовать на школьной линейке. Тем временем обеим парам грозит лишение родительских прав. Дела на контроль взяла Анна Кузнецова.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Читайте также
видео суды общество дети Екатерина Лопарева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика