В Москве проходят два заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

2 сентября в Москве проходят два закрытых заседания суда над родителями, которые взяли своих детей на несогласованные акции. В Лефортовском суде уточнили, что такой режим выбран, так как дела касаются несовершеннолетних.

Рассматривают дело супругов Проказовых. Они, по данным обвинения, присутствовали на незаконной акции 3 августа с коляской, в которой был их маленький ребенок. А Никулинский суд рассматривает дело семьи Хомских, которые на несанкционированном митинге отдали годовалого сына на руки своему знакомому.

Проказовы в суд не пришли: им необходимо было присутствовать на школьной линейке. Тем временем обеим парам грозит лишение родительских прав. Дела на контроль взяла Анна Кузнецова.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.