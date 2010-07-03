Новобранцы Семеновского полка приняли присягу на Поклонной горе

11:57
11:57
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24
Торжественное принятие военной присяги молодого пополнения 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка состоялось на Поклонной горе в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня в жизни нашего полка знаменательный день – день принятия присяги молодым пополнением. Ритуал принятия военной присяги является важным событием и традицией российской армии. Дав клятву на верность своей Родине, вам предстоит продолжать славные традиции воинов-семеновцев", – сказал командир 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка Сергей Потапов.
На торжественной церемонии в Москве присутствовали представители ДОСААФ России, Совета ветеранов полка, а также родные и близкие столичных призывников.
"Сегодня у меня здесь на присяге сын. Это такое важное событие в нашей жизни. Я – москвичка в третьем поколении и даже не могла представить такого счастья, что у нас будет такое мероприятие на такой исторической площадке", – поделилась мама московского призывника.
Она заявила, что счастлива и горда за своего сына, что он присягает на верность России. "Я безгранично горда, что наши ребята попали в столь почетный полк Москвы", – рассказала Ольга Настина.
Семеновский полк является одним из старейших в русской гвардии. Он был сформирован Петром I в конце XVII века из "потешных" села Семеновское. Гвардейцы полка отличились в войнах со Швецией, Францией и Турцией.
В 1820 году солдаты выступили против бесчеловечного обращения командира. В результате полк расформировали, взамен набрали новый, а зачинщиков сослали на каторгу и в дальние гарнизоны.
В 1918 году Семеновский полк был расформирован. 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк не является прямым наследником Семеновского полка, однако военнослужащие считают себя продолжателями традиции.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: