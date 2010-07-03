Новобранцы Семеновского полка приняли присягу на Поклонной горе

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Торжественное принятие военной присяги молодого пополнения 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка состоялось на Поклонной горе в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня в жизни нашего полка знаменательный день – день принятия присяги молодым пополнением. Ритуал принятия военной присяги является важным событием и традицией российской армии. Дав клятву на верность своей Родине, вам предстоит продолжать славные традиции воинов-семеновцев", – сказал командир 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка Сергей Потапов.

На торжественной церемонии в Москве присутствовали представители ДОСААФ России, Совета ветеранов полка, а также родные и близкие столичных призывников.

"Сегодня у меня здесь на присяге сын. Это такое важное событие в нашей жизни. Я – москвичка в третьем поколении и даже не могла представить такого счастья, что у нас будет такое мероприятие на такой исторической площадке", – поделилась мама московского призывника.

Она заявила, что счастлива и горда за своего сына, что он присягает на верность России. "Я безгранично горда, что наши ребята попали в столь почетный полк Москвы", – рассказала Ольга Настина.

Семеновский полк является одним из старейших в русской гвардии. Он был сформирован Петром I в конце XVII века из "потешных" села Семеновское. Гвардейцы полка отличились в войнах со Швецией, Францией и Турцией.

В 1820 году солдаты выступили против бесчеловечного обращения командира. В результате полк расформировали, взамен набрали новый, а зачинщиков сослали на каторгу и в дальние гарнизоны.

В 1918 году Семеновский полк был расформирован. 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк не является прямым наследником Семеновского полка, однако военнослужащие считают себя продолжателями традиции.

