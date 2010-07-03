Церемонию развода караулов Президентского полка не будут проводить 13 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Соборной площади Московского Кремля не будут проводить развод пеших и конных караулов Президентского полка 13 июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Как отмечается, это связано с проведением в Президентском полку церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва.

1 июня в разводе караулов в Кремле впервые приняли участие школьницы на маленьких пони. Самым младшим участницам было 8 лет. Акцию приурочили ко Дню защиты детей.

Церемония развода пеших и конных караулов проходит каждый год по субботам с апреля по октябрь.

