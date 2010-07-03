В Москве автомобиль Porsche сбил двух детей и скрылся

Полиция разыскивает водителя Porsche, сбившего двух детей в Москве

В Москве на Коломенской улице автомобиль Porsche сбил двух детей и скрылся с места ДТП, передает телеканал Москва 24.

Информации о состоянии пострадавших в настоящий момент нет, известно лишь, что их осматривают медики.

Правоохранительные органы принимают меры для розыска и задержания водителя – введен план "Перехват".

Ранее в воскресенье на Нижегородской улице водитель иномарки сбил на пешеходном переходе троих человек и врезался в фонарный столб. Один из пострадавших скончался на месте – при ударе молодого человека отбросило на бордюр. Остальные участники ДТП отделались травмами.