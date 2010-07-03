Очевидец рассказал о смертельном ДТП на юго-востоке Москвы

На Нижегородской улице водитель иномарки сбил на пешеходном переходе троих человек и врезался в фонарный столб. Один из пострадавших скончался на месте, передает телеканал Москва 24.
При ударе молодого человека отбросило на бордюр, остальные участники ДТП отделались травмами.
"Водитель не справился с управлением ,потому что достаточно большую скорость развил. И на тот момент, когда они уже ехали, на этом светофоре горел красный свет. И он начал тормозить метров за 10 только. Можно посмотреть следы. Не справился с управлением и сбил человека", – рассказал очевидец аварии.
Сейчас на на месте работают сотрудники дорожной полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в столичном районе Бирюлево Восточное машина скорой помощи врезалась в фонарный столб. Инцидент произошел по адресу: улица Касимовская, дом 42. В результате ДТП пострадали два человека.
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