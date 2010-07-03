Депздрав рассказал о состоянии упавшего с аттракциона ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пострадавший в Делегатском парке ребенок находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Уточняется, что скорая прибыла на место в течение восьми минут. Ребенка доставили в одну из московских больниц. Угрозы для жизни нет.

Ранее стало известно, что в Делегатском парке 12-летний школьник упал с аттракциона. Отмечалось, что падение произошло примерно с пятиметровой высоты.