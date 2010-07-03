Москвич нанес разметку на дороге в поселке Кленово

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Мужчина нанес самодельную разметку на улице в поселке Кленово, чтобы ему и остальным жителям было удобнее ходить в магазин через дорогу. За процессом рисования "зебры" его застали полицейские, сообщает телеканал Москва 24.
Вмешательство правоохранительных органов не позволило мужчине завершить начатое, хотя изначально он планировал не только собственноручно обустроить переход, но и поставить рядом соответствующий дорожный знак.
"Здесь ходят дети, бабушки, инвалиды, а пешеходного перехода нет. Вот мы и решили сделать. Купили на свои деньги краску, скотч, все это сделали. Мне людей было жалко, просто хотел помочь людям. Чисто по-человечески", – рассказал он.
Многие соседи поддержали самодеятельность мужчины, но некоторые высказались против – по их словам, лучше было оформлять все по закону, к тому же представители магазина уже общались с администрацией по данному поводу.
Как рассказала руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы Анастасия Писарь, соответствующий запрос будет обработан. Она также добавила, что жители имеют право сами обращаться в ЦОДД для организации дорожных переходов.
Мужчине же теперь грозит административный штраф за самоуправство.
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