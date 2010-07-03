Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:35

В России изменились правила призыва в армию

общество

16:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России с 1 сентября изменились правила армейского призыва – теперь граждане, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы, могут добровольно от него отказаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы воспользоваться новым правом, нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата. Касаются нововведения тех, кто имеет ученую степень, а также студентов магистратуры, специалитета и очного отделения программ бакалавриата.

Кроме того, изменения распространяются на сыновей и родных братьев умерших в связи с исполнением военных обязанностей.

В мае в кадровых структурах Вооруженных сил РФ появилась новая должность – главный сержант. По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину. Должность уже получили 370 человек, прошедшие отбор.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика