В России изменились правила призыва в армию

В России с 1 сентября изменились правила армейского призыва – теперь граждане, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы, могут добровольно от него отказаться. Об этом сообщает РИА Новости.
Чтобы воспользоваться новым правом, нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата. Касаются нововведения тех, кто имеет ученую степень, а также студентов магистратуры, специалитета и очного отделения программ бакалавриата.
Кроме того, изменения распространяются на сыновей и родных братьев умерших в связи с исполнением военных обязанностей.
В мае в кадровых структурах Вооруженных сил РФ появилась новая должность – главный сержант. По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину. Должность уже получили 370 человек, прошедшие отбор.
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