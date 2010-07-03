До 26 градусов тепла ожидается в столице в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 2 сентября, сообщает портал "Метеоновости".

Погоду в регионе продолжит формировать малоподвижный антициклон. Максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее отметил, что в этом году в Москве будет теплая осень, хотя вторая декада октября может оказаться дождливой.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие два года точность прогнозов метеорологов увеличится на 25-30 процентов.