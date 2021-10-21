Ведущий радиостанции Москва FM Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни

Ведущий радиостанции Москва FM Дмитрий Казнин умер на 48-м году жизни. На Москва FM он вел утреннее шоу "Встань москвичом".

В 2015 году ему диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии.

Коллеги Казнина выражают соболезнования родным и близким ведущего.

"Дима был очень талантливый и сильный человек. Несколько лет он боролся с раком, но при этом никогда, никогда не опускал руки. Писал картины, нон-стопом работал в эфире, выходил на радио чуть ли не на следующий день после химии. Всегда улыбался. В 2014 году я купила у Димы картину, диптих. Хотела купить картину "Едоки картофеля искоса поглядывают на девочку с персиками", но не успела, ее уже купили. Сегодня ты ушел, но твои работы всегда будут напоминать о тебе! Прощай, друг…" – написала телеведущая Ксения Чепенко в соцсетях.

Москва 24 выражает соболезнования родным Дмитрия Казнина.