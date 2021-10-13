Фото: РИА Новости/Игорь Костин
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил станцией во время катастрофы в 1986 году. Об этом сообщается на официальной странице АЭС в Facebook.
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а после – эксплуатацию станции. После аварии его отстранили от руководства. В июле 1988 года экс-руководителя приговорили к 10 годам заключения, а через пять лет досрочно освободили.
Ранее ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС попросили народного артиста России Дмитрия Певцова внести поправки в закон "О ветеранах". Певцов отметил, что особый правовой статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС должен стать первым вопросом на обсуждении депутатов Госдумы нового созыва.
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