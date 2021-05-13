Эксперты оценили вероятность повторения аварии на Чернобыльской АЭС

Ученые предупредили о том, что на законсервированной Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции. По их словам, в массе уранового топлива, похороненного после аварии в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются процессы деления. При этом на самой АЭС уверяют, что активность неопасна. Выясняем, реальна ли угроза повторения аварии.



Новый Чернобыль?

Тревожащая публикация со ссылкой на ученого-химика Нила Хайятта из Университета Шеффилда в Великобритании вышла в американском научном журнале Science. По его мнению, происходящее сейчас на Чернобыльской АЭС можно сравнить с "тлеющими углями в мангале".

В статье также приводятся слова сотрудников киевского Института проблем безопасности атомных электростанций. По их данным, датчики, установленные на Чернобыльской АЭС, фиксируют увеличение числа нейтронов под разрушенным в 1986 году реакторным залом. Отмечается, что этот факт свидетельствует о реакции ядерного деления, поэтому существует вероятность повторения аварии.

"Существует множество неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность аварии", – передает издание слова представителя Института проблем безопасности атомных электростанций Максима Савельева.

По его мнению, нарастание количества нейтронов идет медленно и в запасе есть еще несколько лет для определения мер по противодействию угрозе.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Во время пожара урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые управляющие стержни и песок, сброшенный на активную зону четвертого энергоблока, превратились в лаву. Она заполнила помещения реакторного зала и образовала расплав, в котором находится более 100 тонн радиоактивного урана. К ноябрю 1986 года на территории станции был сооружен саркофаг, получивший название "Укрытие", который накрыл четвертый энергоблок ЧАЭС. В 2016 году возвели новый безопасный саркофаг – "Укрытие-2", который начали эксплуатировать в 2019 году.



На самой станции подтвердили, что после возведения нового безопасного саркофага над четвертым энергоблоком АЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. Однако на данный момент этот рост не превышает установленных пределов безопасности.





пресс-служба Чернобыльской АЭС В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления.

Кроме того, на станции подчеркнули, что за контроль безопасности на объекте отвечают специальные системы: когда отмечается превышение пределов безопасной эксплуатации, в эту зону вводится специальный нейтронопоглощающий раствор.



"Политические штучки"?

Физик-ядерщик Игорь Голутвин считает публикацию в американском журнале политизированной, на которую "не стоит обращать особого внимания".

"Это солидное издание, я хорошо его знаю. Тем не менее я не считаю его серьезным. По моему мнению, на АЭС все в порядке: все, что надо, сделано, все хорошо законсервировано. Это просто политические штучки", – отметил собеседник Москвы 24.

Руководитель АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров также подтвердил Москве 24, что ничего страшного в ситуации на атомной станции нет, а повышение активности ядерного топлива – ожидаемый процесс. По его словам, ядерные реакции там не прекращались с момента запуска АЭС.

"Реакции спонтанного деления всегда присутствуют в тех местах, где находится уран. Поэтому не надо говорить о том, что это какой-то новый физический процесс", – объяснил эксперт.

Он отметил, что изменение нейтронных потоков в одной из комнат произошло после того, как четвертый энергоблок закрыли новым саркофагом.





Александр Уваров руководитель АНО "Атоминфо-центр" После этого внутри энергоблока несколько изменились условия, стало меньше влаги, например. Это все сказывается на физике топливосодержащих материалов, которые находятся внутри.

Специалист добавил, что, несмотря на превышение показателей, абсолютные значения остались небольшими.