Ученые проверили гипотезу о мутациях у детей ликвидаторов аварии в Чернобыле

Фото: AP/Efrem Lukatsky
Радиационное облучение, с которым столкнулись жители Припяти и близлежащих деревень, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, не отразилось на их детях.
К таким выводам пришла группа ученых под руководством специалистов Национального института рака в США. Исследование было опубликовано в журнале Science.
В научной статье отмечается, что радиационное облучение провоцирует мутации и неизлечимые заболевания. При этом не было ясно, как оно может сказаться на детях пострадавших.
В своем исследовании специалисты исходили из того, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает мутагенез ДНК по сравнению с фоновыми показателями.
При этом исследования на животных и клеточных культурах показывали, что высокие дозы ионизирующего излучения могут приводить к мутациям у потомства.
Авторы работы изучили полные геномы 130 детей ликвидаторов аварии и людей, которых эвакуировали из Припяти и населенных пунктов в 70-километровой зоне вокруг нее.
Они были рождены в 1987-2002 годах, а родители некоторые из них перенесли лучевую болезнь. Затем ученые провели сравнительный анализ ДНК матери, отца и ребенка.
В результате изменений не наблюдалось даже у детей, рожденных вскоре после аварии. Это означает, что воздействие радиации на организм родителей не влияет на будущих детей.
Генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук ранее рассказал, что в Советском Союзе очень серьезно рассматривалась версия о теракте на Чернобыльской АЭС.
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